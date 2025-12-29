پخش زنده
امروز: -
با تلاش نیروهای امدادی ۶ گردشگری که برای کوهنوردی به کوههای منطقه پارسیان رفته بودند نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این گردشگران ساعت ۱۳ دیروز با وجود بارندگی و بدون توجه به هشدارها برای کوهنوردی عازم منطقه شدند و بهدلیل طغیان آب در مسیر گرفتار شده بودند.
مهرداد حسن زاده افزود: با تلاش نیروهای امدادی ساعت ۶ صبح امروز گردشگران در منطقه تنگ روشنو شناسایی و به مرکز شهرستان انتقال داده شدند.
بیشتر بخوانید: ادامه بارندگیها در هرمزگان, ۸ دی
وی گفت: حال عمومی هر ۶ گردشگر خوب است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به هشدارهای ایمنی، از هماستانیها خواست با توجه به فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده، از رفت و آمدهای غیرضروری و توقف یا استقرار در حریم رودخانهها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
با ورود سامانه بارشی به هرمزگان تاکنون حدود ۵۳ میلیمتر باران در پارسیان باریده است.