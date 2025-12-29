به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سخنگوی ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزا در استان از افزایش مراجعات بیماران مبتلا به آنفلوآنزا به مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: هم اکنون ۷۴۲ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری، که از این تعداد ۱۶۴ نفردارای علائم حاد تنفسی هستند.

مسلم شریفی از شناسایی ۲۸ بیمار جدید مبتلا به آنفلوآنزا در استان خبر داد و افزود: این تعداد ۲۲ درصد افراد دارای علائم حاد تنفسی هستند.

شریفی با بیان اینکه ۴۲ نفر معادل ۲۵ درصد مبتلایان به آنفلوآنزا در استان کودکان زیر ۵ سال هستند، اضافه کرد: افراد بالای ۶۵ سال مبتلا به آنفلوآنزا بستری در مراکز درمانی استان با ۳۸ درصد افزایش به ۶۲ نفر افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ نفر به علت شدت بیماری و شرایط حاد تنفسی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند ادامه داد: روند ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در استان افزایشی است بطوریکه تست ۳۰ درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی استان مثبت بوده است.

شریفی تأکید کرد: با توجه به احتمال حضور عوامل بیماری‌زا در تجمعات عمومی مانند گردهمایی‌ها، مسابقات ورزشی یا مراسم، همه نهاد‌ها و ادارات موظف‌اند برنامه‌های ادواری و ویژه‌ای را برای کنترل آنفلوانزا تدوین و اجرا کنند.