مردان راکت بدست کشورمان در آخرین رده بندی سال ۲۰۲۵ میلادی با صعودی یک پلهای جایگاه خود را ارتقا بخشیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین رده بندی سال ۲۰۲۵ برترین پینگ پنگ بازان دنیا منتشر شد و مردان ایران جایگاه خود را بهبود بخشیدند.
نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی ایران با صعودی یک پلهای در مکان ۸۸ دنیا قرار گرفت، بنیامین فرجی با یک پله ارتقا در مکان ۱۴۵ دنیا قرار گرفت، نیما عالمیان با یک پله صعود در جایگاه ۱۶۸ دنیا ایستاد و نوید شمس با صعودی یک پلهای جایگاه ۱۸۵ دنیا را به خود اختصاص داد، امیرحسین هدایی دیگر ملی پوش کشورمان با صعودی یک پلهای جایگاه ۱۹۳ دنیا را در اختیار گرفت.
وانگ چوکین چینی، سال ۲۰۲۵ میلادی را با صدرنشینی پایان داد و لین شیدونگ دیگر پینگ پنگ باز چین در جایگاه دوم برترینهای دنیا قرار گرفت. هوگو کالدرونا برزیلی در مکان سوم جای گرفت و توموکازو هاریموتو از ژاپن جایگاه چهارم برترینهای پینگ پنگ دنیا در سال ۲۰۲۵ میلادی را به خود اختصاص دادند.