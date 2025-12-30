۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان
حماسه ۹ دی ماه نمادی از وحدت و بصیرت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مقابل دسیسه های دشمنان است و یک بار دیگر مردم با حضور در مراسم بزرگداشت این حماسه به میدان آمدند.
۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان ۹ دی نماد وحدت کهگیلویه و بویراحمدی ها در مقابل دشمنان