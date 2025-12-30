پخش زنده
ملوانیها امروز در مصاف با تراکتور تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، با نتیجه صفر صفر، با تیم میزبان مساوی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چارچوب دیدار معوق، از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج فارس، دو تیم ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی صفرِ صفر دو تیم به پایان رسید.
ملوانیها با این تساوی، تا پایان نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر، با ۲۲ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفتند.