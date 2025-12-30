پخش زنده
مردم در صورت مشاهده احتکار و گرانفروشی با شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس بگیرند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ابلاغیه دولت مبنی بر واردات برنج گفت: در استان فارس هیچ محدودیتی برای بازرگانان و تجّار برای واردات کالاهای اساسی نیست و در حال حاضر برای تامین برنج هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.
گودرزی افزود: کمبود روغن در بازار یک موضوع ملی است و از طریق اتحادیههای پخش و بنکداران، فروشگاههای بزرگ با نظارت و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی موظف به تامین روغن شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در مورد تامین نهادههای دام و طیور نیز گفت: استان فارس با جوجه ریزی بالای ۱۰۰ درصد، مشکلی در تولید مرغ ندارد.
بهجت حقیقی همچنین از تامین و توزیع ۷هزار و ۷۰۰ تن کنجاله سویا در استان فارس خبر داد که ۱۰ درصد نهادههای دام و طیور کشور را در بر میگیرد.
وی افزود: ذرت هم به وفور در اختیار دامداران و مرغ داران استان قرار میگیرد و تا چند ماه آینده دغدغه تولید ندارند.
معاون استاندار فارس در این خصوص از مکاتبه با مسئولان کشوری برای افزایش سهمیه کنجاله استان فارس خبر داد و افزود : نهادههای دام و طیور استان فارس در تولید محصولات دام و طیور، استانهای دیگر را هم تامین میکند.
همچنین در این نشست بر تشدید و بازرسی بر بازار تاکید شد.
به گفته جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار بازرسی از بازار شیراز انجام گرفته و ۵ هزار تخلف به ثبت رسیده است.
وی از تشدید نظارت و بازرسی و رصد بازار و اصناف خبر داد و افزود : مردم در صورت مشاهده احتکار و گرانفروشی با شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس بگیرند.
رئیس سازمان صمت استان هم از رصد روزانه بازارهای تحت نظارت این دستگاه خبر داد و افزود: هرگونه افزایش قیمت از طریق دوایر رسمی اعلام میشود.