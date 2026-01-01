پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اروپا در پیام سال نوی میلادی خود با اشاره به اینکه مردم اوکراین نزدیک به چهار سال در جنگ با روسیه بودهاند، تاکید کرد: در سال ۲۰۲۶ از صمیم قلب، صلحی عادلانه و پایدار برای کییف آرزو میکنم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فون درلاین در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ما برای مردم اوکراین و همه مردم جهان در سال ۲۰۰۶ صلحی شایسته، آرزو میکنیم.
وی همچنین خطاب به سران کشورهای اروپایی گفت: با شروع سال نو میلادی، میتوانید روی من و تیم من حساب باز کنید، زیرا باید بیوقفه برای قویتر کردن اروپا تلاش کنیم.
رئیس کمیسیون اروپا افزود: باید در خانه خود یعنی قاره اروپا با بسیج ظرفیتهای خارقالعادهای که داریم، در جهانی که سریعتر از همیشه در حال تغییر است، قویتر ظاهر شویم.
فون درلاین در پایان خاطرنشان کرد: در صحنه جهانی هم باید با ایجاد مشارکتهای جدید و دفاع از ارزشهایی که دوستان و متحدان ما برای دفاع از آنها به ما تکیه میکنند، یعنی شفافیت، حسن نیت و دموکراسی، قویتر عمل کنیم.
رئیس کمیسیون اروپا پیشتر امنیت اوکراین را امنیت این قاره اعلام و بر تداوم حمایت از کییف در مقابل مسکو تاکید کرد.
فوندرلاین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما هرگز نمیتوانیم فداکاری مردم اوکراین را جبران کنیم، اما از مبارزه آنان برای بقا، هرچقدر که لازم باشد، حمایت خواهیم کرد.
این مقام اروپایی در یک اعتراف ضمنی به قربانی شدن اوکراین برای حفاظت از کشورهای اروپای غربی در مقابل تهدید روسیه، گفت: امنیت اوکراین، امنیت ما است.
فوندرلاین افزود: ما تاکنون ۱۹۳ میلیارد یورو کمک مالی، نظامی و بشردوستانه به اوکراین ارائه کردهایم و به تازگی نیز با اختصاص ۹۰ میلیارد یوروی دیگر برای دو سال آینده موافقت کردهایم.
کشورهای اروپایی، روسیه را تهدیدی بلندمت برای خود فرض کرده و نگران حمله مسکو به دیگر کشورهای اروپایی هستند.
بروکسل اکنون به مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین تبدیل شده و در حالی که واشنگتن خواهان امتیازدهی گسترده کییف به مسکو است، اتحادیه اروپا خواهان تضعیف کرملین است.