به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه این طرح‌ها شامل ۴ طرح نظارتی ملی و ۴ طرح نظارتی استانی بوده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷ هزار مورد بازرسی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۱۳۱۱ پرونده تخلف بوده است.

تهوری افزود: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۳۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان بوده که برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند.

وی گفت: در خصوص موضوع قیمت‌گذاری لبنیات، نامه‌ای از سوی سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تأمین، توزیع و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی در تاریخ هفتم همین ماه دریافت شد و همچنین بررسی‌ها در استان حاکی از وجود تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت توسط برخی شرکت‌های لبنیاتی مبدا است که در دست اقدام است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان افزود: برخی از شرکت‌های متخلف در حوزه لبنیات، جهت رسیدگی به تعزیرات معرفی شده‌اند و مابقی پرونده‌ها در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل پرونده شده و مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد تا حقوق مصرف‌کنندگان به طور کامل احقاق شود.

تهوری گفت: در زمینه انبارها، با توجه به ماهیت استیجاری بودن برخی از آنها و لزوم جابجایی، تأکید می‌شود که مالکان باید نسبت به ویرایش و اعلام اطلاعات خود در سامانه جامع انبار‌ها اقدام کنند و مسئولیت مستقیم ما نظارت بر انبار‌های کالا‌های صنعتی و گروه‌های کالایی است.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه مشاهده در خصوص تاریخ انقضا، عدم درج قیمت یا خط خوردگی بر روی کالا‌ها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ گزارش دهند.

تهوری افزود: در تأمین شبکه توزیع، ذخیره‌سازی ۷۶۰ تن روغن خام پس از تخصیص به کارخانجات در حال انجام است تا به زودی در شبکه توزیع قرار گیرد.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: بر اساس قوانین موجود، نظارت و تأمین محصولاتی که یک مرحله تبدیل را پشت سر می‌گذارند، به وزارتخانه مربوطه واگذار شده است.

حسینی افزود: این واگذاری نیازمند آن است که ساختار نظارتی متناسب با این وظایف در وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش‌بینی شود، اما در بسیاری از موارد محقق نشده است.

وی گفت: در خصوص برخورد با موارد تخلف گران‌فروشی و عدم درج قیمت در بخش لبنیات که توسط دادگستری در مورد چند شرکت معروف صورت گرفته است، جای قدردانی دارد.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر، قیمت‌گذاری دولتی صرفاً برای چهار محصول لبنی تعیین شده است و برای سایر محصولات لبنی نیز نرخ‌گذاری مصوب وجود ندارد، اما نظارت بر اساس قیمت درج شده بر روی کالا‌ها اعمال می‌شود و با هرگونه تخطی از آن برخورد خواهد شد.

حسینی گفت: میزان تعهد جوجه‌ریزی ماهانه استان نزدیک به سه میلیون قطعه بوده که استان از ابتدای سال تاکنون، تعهدات خود را به طور کامل انجام داده است و میزان جوجه‌ریزی در استان نسبت به پارسال ۱۵ درصد افزایش یافته و ماه گذشته رکورد جوجه‌ریزی با عبور از چهار میلیون قطعه در ماه شکسته شد.

رئیس اتاق اصناف بیرجند هم با حضور در برنامه گفت: بازار با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها، ابهامات ساختاری در زمینه نظام مالیاتی است.

قدبا افزود: مسئله دوم مربوط به ارزش افزوده است که بر اقلام مختلف حاکم است که در یک واحد صنفی خرده‌فروشی مانند خواروبارفروشی، برخی اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و برخی دیگر معاف‌اند، اما با این حال، اداره امور مالیاتی غالباً بر اساس کل مبلغ تراکنش ثبت شده در پایانه‌های فروش تصمیم‌گیری می‌کند، که تفکیک دقیق اقلام مشمول و غیرمشمول را برای کسبه بسیار دشوار می‌سازد.

وی گفت: در خصوص تأمین کالا، اگر خرید‌ها به صورت هیجانی و خارج از نیاز واقعی صورت نگیرد، مشکل خاصی در تأمین اقلام اساسی مشاهده نمی‌شود و کمبود کالا‌هایی نظیر برنج، روغن یا شکر به معنای عدم وجود کلی نیست بلکه خرید‌های غیرمنطقی موجب کاهش ناگهانی موجودی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف بیرجند با بیان اینکه در زمینه برنج، مجوز‌های لازم برای واردات برنج پاکستانی با کیفیت بسیار عالی و از برند معتبر از طریق مرزنشینان در گمرک بیرجند اخذ شده و مراحل بهداشتی نیز طی شده است افزود: پیش‌بینی می‌شود این کالا ظرف یکی دو روز آینده، پس از رفع نقص سامانه‌ای، با قیمتی در محدوده دو میلیون تا دو میلیون و صد هزار تومان عرضه شود که در رده بهترین کیفیت برنج قرار دارد.