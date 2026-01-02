



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی آباده از دستگیری سارقین اماکن خصوصی با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علی زنگنه‌نیا" اظهار داشت: در اجرای طرح پیشگیری از سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بازجویی از شکات پرونده موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر سارق به همراه همدستش در این خصوص شدند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه متهمین در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: سارقین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.