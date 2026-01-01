مسابقات انفرادی «جام شهدای مهارت» سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به میزبانی استان خوزستان در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد و نفرات برتر هر بخش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در رقابت‌های انفرادی «جام شهدای مهارت» سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به میزبانی خوزستان که در رشته‌های تنیس روی میز، فوتبال‌دستی، شطرنج و دارت برگزار شد، ورزشکاران استان موفق به کسب عناوین متعددی شدند.

در رشته تنیس روی میز، در بخش آقایان حسین طهماسبی از خوزستان عنوان قهرمانی را به دست آورد و در بخش بانوان نیز مریم هدایت، دیگر نماینده خوزستان، در جایگاه نخست ایستاد.

در مسابقات دارت بانوان، مریم حریزاوی از خوزستان مقام اول را کسب کرد و در بخش آقایان مهرداد خیری از خوزستان به مقام سوم رسید.

در رقابت‌های فوتبال‌دستی آقایان، تیم منصور زنگنه‌منش و عباس نجفی‌مهر از خوزستان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، همچنین در بخش بانوان، زیوب صادقی و زهرا ستارنیا از خوزستان موفق به کسب رتبه نخست شدند.

در رشته شطرنج و در بخش آقایان، عبدالله فتاحی‌پور از استان ایلام با عملکردی درخشان به مقام قهرمانی دست یافت. وحید محفوظی از خوزستان دوم شد و علی موسوی از استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان سوم را کسب کرد.

در بخش بانوان شطرنج نیز فاطمه صادقی‌پور از کهگیلویه و بویراحمد مقام نخست را به دست آورد، هانیه هواس‌بیگی از ایلام دوم شد و شهناز یاری دیگر نماینده ایلام در جایگاه سوم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در روز دوم مسابقات، رقابت‌های تیمی فوتسال و والیبال در بخش مردان و بانوان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه داشت.