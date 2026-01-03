پخش زنده
امروز: -
در حالی که جمهوری اسلامی ایران بارها درخصوص مداخله خارجی هشدار داده، اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره تحولات داخلی ایران واکنشهای گستردهای را در سطح منطقه بههمراه داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در پاکستان شماری از سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان روابط بینالملل، این مواضع را مصداق روشن دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل و نقض اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل میدانند.
این در حالی است که بسیاری از ناظران در پاکستان تأکید دارند: تجربه کشورهای منطقه نشان داده هرگونه حمایت خارجی از ناآرامیها، به بیثباتی بیشتر و افزایش تنشهای منطقهای منجر شده است.
کارشناسان پاکستانی همچنین معتقدند: اظهارات مداخلهجویانه ترامپ بیش از آنکه دغدغه مردم ایران را داشته باشد، بخشی از یک راهبرد سیاسی و رسانهای برای فشار بر تهران است.
شخصیتهای پاکستانی معتقدند: ثبات منطقه تنها از مسیر احترام به حاکمیت کشورها و پرهیز از مداخله خارجی حاصل میشود؛ مسیری که بهگفته آنان سیاستهای ترامپ فاصله زیادی با آن دارد.