به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج مسابقات به این شرح است:

الاهلی ۳ - ۲ النصر

برای الاهلی ایوان تونی مهاجم انگلیسی در دقایق ۷ و ۲۰ و مریح دمیرال ۵۵ گلزنی کردند. ژائو فلیکس مهاجم پرتغالی و کریس رونالدو فوق ستاره کهنه کار پرتغالی به طور کامل در ترکیب تیم النصر بازی کردند.

الاتفاق ۲ - ۰ الاخدود

برای الاتفاق جورجینیو واینالدوم در دقایق ۵۴ و ۷۶ (پنالتی) گلزنی کرد.

النجمه ۲ - ۲ الخلیج

در جدول لیگ برتر عربستان تیم‌های النصر با ۳۱، الهلال با ۲۹ و التعاون یا ۲۸ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم الاهلی با ۲۵ امتیاز در رده چهارم جای گرفت. تیم الاتحاد با ۲۰ امتیاز ششم است.

در جدول گلزنان لیگ روشن عربستان ژائو فلیکس ستاره پرتغالی تیم النصر و کریس رونالدو فوق ستاره پرتغالی النصر با ۱۳ گل به طور مشترک صدرنشین شدند.