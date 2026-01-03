کهگیلویه و بویراحمدیها به نیت حاج قاسم درخت کاشتند
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری پویش نهالکاری «به نیت حاج قاسم»، با حضور آحاد مختلف مردم، همزمان با سراسر کشور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: به مناسبت سالروز میلاد امام علی (ع)، روز پدر و مرد و همچنین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، پویش نهال کاری «به نیت حاج قاسم» را همزمان با سراسر کشور، با کاشت ۶۳ اصله نهال در هر شهرستان به نیت عمر پر برکت سردار دلها برگزار کردیم. مجید نظری افزود: امسال در سطح نهالستانهای منابع طبیعی در سطح استان، حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال بومی و سازگار با اقلیم منطقه از جمله بلوط، بادام، زالزالک، افرا، زبان گنجشک و … تولید کرده و با اجرای پویشهای مختلف درختکاری، به غرس نهال خواهیم پرداخت. سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی استان، بذرکاری جهت پروژههای جنگلکاری بسیار مناسب و با بازدهی بالا همراه هست و علاوه بر اینکه ما پویشهای مختلف بذرکاری را اجرا خواهیم کرد، از عموم مردم طبیعت دوست درخواست میکنیم هنگام حضور در طبیعت نسبت به بذرکاری خصوصا با گونهی بلوط اقدام کنند. گفتنی است این برنامه با پخش از شبکههای اول سیما و دنا نیز همراه بود.