نمایندگان مازندران در هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال، مقابل حریفان به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه با ۱۲ دیدار پیگیری شد.

تیم‌های کود گلفام آمل، تهران بیشه چمستان و نیروانا آمل به عنوان نمایندگان مازندران در این دیدار‌ها مقابل حریفان به پیروزی رسیدند

نتایج دیدار‌های هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال:

کود گلفام آمل ۳ – عقاب نهاجا یک (۲۸ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۳۲ بر ۳۱)

تهران بیشه چمستان ۳ – کاسپین شهر بهشت صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۷ بر ۲۵)

نیروانا آمل ۳ – شوکا شور دماوند صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹)

نفت تهرانسر ۳ – رعد پدافند تهران صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۸)

استقلال بجنورد ۳ – مقاومت شهرداری تبریز صفر (باخت فنی)

مقدم قزوین ۳ – نیروی زمینی صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷)

بنیس شبستر تبریز ۳ – طلایی پوشان ورامین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸)

مناطق نفت خیز جنوب ۳ – مس شهر بابک صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)

شهید املاکی لنگرود ۳ – مس کرمان ۲ (۲۴ بر ۲۶، ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۸)

افق قم ۳ – ملوان تهران ۲ (۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۷ بر ۱۵)

پارس مهر فارس ۳ – امیر کبیر اراک ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۳)

گل گهر سیرجان ۳ – مجتمع ملل اردبیل یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۲۱)

بازی دو تیم مس سونگون و روژ میوه زریبار مریوان بدلیل حواشی ایجاد شده ناتمام ماند و نتیجه بازی بعد از بررسی از سوی سازمان لیگ، اعلام می‌شود.