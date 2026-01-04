پخش زنده
نمایندگان مازندران در هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال، مقابل حریفان به برتری رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک مردان ایران، روز جمعه ۱۲ دیماه با ۱۲ دیدار پیگیری شد.
تیمهای کود گلفام آمل، تهران بیشه چمستان و نیروانا آمل به عنوان نمایندگان مازندران در این دیدارها مقابل حریفان به پیروزی رسیدند
نتایج دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال:
کود گلفام آمل ۳ – عقاب نهاجا یک (۲۸ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۳۲ بر ۳۱)
تهران بیشه چمستان ۳ – کاسپین شهر بهشت صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۷ بر ۲۵)
نیروانا آمل ۳ – شوکا شور دماوند صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹)
نفت تهرانسر ۳ – رعد پدافند تهران صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۸)
استقلال بجنورد ۳ – مقاومت شهرداری تبریز صفر (باخت فنی)
مقدم قزوین ۳ – نیروی زمینی صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷)
بنیس شبستر تبریز ۳ – طلایی پوشان ورامین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸)
مناطق نفت خیز جنوب ۳ – مس شهر بابک صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)
شهید املاکی لنگرود ۳ – مس کرمان ۲ (۲۴ بر ۲۶، ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۸)
افق قم ۳ – ملوان تهران ۲ (۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۷ بر ۱۵)
پارس مهر فارس ۳ – امیر کبیر اراک ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۳)
گل گهر سیرجان ۳ – مجتمع ملل اردبیل یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۲۱)
بازی دو تیم مس سونگون و روژ میوه زریبار مریوان بدلیل حواشی ایجاد شده ناتمام ماند و نتیجه بازی بعد از بررسی از سوی سازمان لیگ، اعلام میشود.