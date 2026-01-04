پخش زنده
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواستار ایجاد سازوکاری برای تخصیص کمک هزینه ویژه به اساتیدی شد که بر روی پژوهشهای بنیادی و عمیق متمرکز هستند تا از این طریق از تحقیقات پایهای حمایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی این دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ انسجام گروهی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: به عنوان یک همکار که تجربه نسبتاً قابل توجهی در زمینههای علمی، پژوهشی و مدیریتی دارم به مدیران توصیه میکنم از گوهر گرانبهای انسجام غافل نشوید.
وی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ توازن میان رشتههای مهندسی و علوم پایه در دانشکده فیزیک و گرایش به مسائلی مانند مهندسی انرژی و هستهای، گفت: توجه داشته باشیم که گرایش به سمت رشتههای مهندسی باعث نشود از علم فیزیک دور بمانیم.
سروش با اشاره به جایگاه صنعتی امیرکبیر در میان دانشگاههای منتخب در پژوهشهای بنیادی، گفت که انتظار میرود دانشکدههای علوم پایه نظیر فیزیک، شیمی، ریاضی دانشگاه بیشتر بدرخشند.
وی اظهار کرد: باید ساز و کاری داشته باشیم که گرنت ویژهای برای همکارانی که روی کارهای بنیادی پژوهشی عمیق کار میکنند، اختصاص یابد و دقت داشته باشیم که دانشگاههای بزرگ دنیا حتی دانشگاههای صنعتی، در هر دو زمینه علم و مهندسی کار میکنند.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بهترین جا برای آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی جوان، خود دانشکدهها هستند. دوستانی که تجربه بیشتری دارند باید به جوانها مشورت بدهند و جوانها نیز تواضع داشته باشند که نیاز به هدایت دارند تا از تجربه تحقیقات مشترک بهرهمند شوند.
سروش خطاب به همکاران و مدیران جدید و سابق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر لزوم ارج نهادن به تجارب مدیران با سابقه و همچنین سنجش حرکت در مسیر اهداف تعیین شده دانشگاه تأکید کرد و گفت: پس از پایان مسئولیت معمولاً این نکته مورد سنجش قرار میگیرد که فرد مسئول تا چه اندازه در راستای اهداف تعیین شده حرکت کرد و برای تحقق آن نیز تلاش کرده است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن اشاره به مبانی علمی و نظم موجود در خلقت خاطرنشان کرد: میتوان این نظم را به ساختار سازمانی دانشگاه تعمیم داد چرا که اجرای صحیح عدل و قسط در سرپا نگه داشتن یک ارگان زنده مهم است.