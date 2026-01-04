پخش زنده
به مناسبت سالروز ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر، ۹ زندانی جرائم غیر عمد با همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد دیه کاشان گفت: در این اقدام خیرخواهانه سه میلیارد ریال جمعآوری و به ستاد دیه شهرستان کاشان تحویل شد.
علی راحمی با بیان اینکه خوشبختانه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به یک فرهنگ تبدیل شده است، افزود:شماره حساب ۰۱۰۷۷۰۷۶۵۸۰۰۷، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۰۳۱۳ و شماره شبا IR۳۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۷۰۷۶۵۸۰۰۷ آماده دریافت کمکهای نقدی خیران است.