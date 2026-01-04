اشراف اطلاعاتی سپاه و فراجا، شبکه شش نفره اراذل و اوباشِ مهاجم به کلانتری و پایگاه بسیج را پیش از عملیات دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ طی اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیشگیرانه توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا، یک عملیات دقیق، شبکه ای متشکل از ۶ نفر از اراذل و اوباش که قصد حمله به کلانتری و پایگاه بسیج یکی از شهرهای استان را داشتند تحت ضربه قرار گرفتند.

این افراد در حال برنامه ریزی برای بر هم زدن امنیت استان بودند؛ که با عنایات الهی و با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه و فراجا اعضای این شبکه، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و قبل از هر عملیات میدانی دستگیر شدند.

متهمان بازداشت شده، آمادگی جسمانی لازم و مهارت های رزمی برای عملیات میدانی داشتند تا علاوه بر اخلال در نظم عمومی اموال عمومی با حمله به مراکز نظامی، اعتراضات را به سمت آشوب و ناامنی بکشانند.

یکی از عناصر دستگیر شده از فعالان اغتشاشات گذشته و دارای سو سابقه نیز می باشد.

اسامی این افراد به دلیل ضرورت‌های پرونده قضایی فعلاً منتشر نمی‌شود. در حال حاضر فرآیند پیگیری کامل این پرونده در مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد تا ابعاد دیگر فعالیت‌های این شبکه روشن شود.