دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بهمنظور مقابله مؤثر با مواد نوظهور و جلوگیری از بروز خلأ قانونی، لایحهای تدوین شده تا پس از اعلام سازمان بهداشت جهانی، این مواد بهعنوان مخدر غیرقانونی تلقی و امکان برخورد قضایی با آنها فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سردار حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:مواد مخدر صنعتی در جهان، معمولاً یک فرآیند طولانی را می گذرند ؛ به این معنا که مخدر تولید و توزیع شده و افراد آن را با اسامی مختلف زیادی مصرف میکنند، بدون آنکه در ابتدا مشخص باشد که ماهیت مخدر دارد.
وی افزود: این مواد در سطح جهانی مورد مصرف قرار میگیرند و پس از آن که وزارت بهداشت و درمان و در ادامه سازمان بهداشت جهانی با دریافت گزارشها، بررسیها را آغاز میکنند، در صورت تأیید شدن ماهیت مخدر بودن آن، به کشورها اعلام میشود که آن ماده، مخدر است. اما به دلیل آنکه این مواد جدید، هنوز در قوانین کشورها جرمانگاری نشدهاند، مشکل جدید به وجود میآید.
سردار ذوالفقاری ادامه داد: در چنین شرایطی، حتی اگر مأموران انتظامی این مواد را کشف کنند، به دلیل نبود قانون مشخص برای برخورد، سیستم قضایی با مشکل مواجه میشود. راهکار این موضوع، جرمانگاری این مواد از طریق مجلس است تا برای آنها مجازات تعیین شود و سپس، پلیس و دستگاه قضایی بتوانند برخورد قانونی انجام دهند.
وی با اشاره به پیشنهاد ارائهشده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد:در لایحهای جدید به مجلس، پیشنهاد دادهایم که پس از اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مخدر بودن یک ماده، ستاد مبارزه با مواد مخدر بتواند آن را بهعنوان مخدر غیرقانونی تلقی کند و بر مبنای نوع مخدرهای همسنخ، امکان تعیین مجازات از سوی قضات فراهم شود. اگر مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند، امکان اجرای این روند میسر میشود. بنابر اعلام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مجموع ۱۳۰۳ نوع مواد روانگردان جدید در سطح جهان شناسایی شده که از این تعداد ۱۵ نوع آن و در مقادیر محدود با نامهای «بومزای»، «دستمال»، «کروکودیل»، «غبار میمون»، «سورچه»، «قات»، «کمیکال»، «کیت کت»، «اسپایس»، «فلاکا»، «فتانیل»، «ترنک»، «C-B۲»، «کتامین و بتل کتامین» و «کی-۲» در کشور وجود دارد.