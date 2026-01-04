

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: زمین تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار به مساحت ۶.۹ هکتار در اختیار شرکت قرار گرفت که این اقدام بستر اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی و زیست‌محیطی این شهرستان را فراهم می‌کند.

بهزاد برارزاده، فرآیند تصفیه‌خانه را لجن فعال از نوع هوادهی گسترده همراه با حذف نیتروژن و فسفر بیان کرد و افزود: اجرای این طرح نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفاظت از محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.





او ادامه داد: در مرحله نخست طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز پیش‌بینی شده که اجرای آن از طریق مناقصه در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: در این مرحله ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت شهرستان فریدونکنار تحت پوشش خدمات جمع آوری فاضلاب قرار می‌گیرند.





برارزاده با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت این طرح افزود: ظرفیت نهایی تصفیه‌خانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد بود و در افق طرح جمعیتی حدود ۷۶ هزار نفر از خدمات این طرح بهره‌مند خواهند شد.





او خاطرنشان کرد: اجرای ۱۷۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهرستان فریدونکنار پیش‌بینی شده که تکمیل آن نقش بسزایی در ساماندهی فاضلاب شهری، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.