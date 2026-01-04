به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با استقبال پرشور ورزش‌دوستان و خانواده‌ها، تیم ووشو بانوان شهرستان رزن که از مسابقات جهانی هنر‌های رزمی در کشور ترکیه بازگشته بود، وارد این شهرستان شد.

این تیم توانست در رقابت‌های جهانی با حضور ورزشکارانی از ۵ کشور، عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارد و موفق به کسب ۳ نشان طلا و ۲ نشان نقره شود.

تیم ووشو بانوان رزن با هدایت سولماز احمدی‌نژاد، مربی تیم، در این دوره از مسابقات افتخاری ارزشمند برای ورزش بانوان و شهرستان رزن به ارمغان آورد.