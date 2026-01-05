معاون فنی و نظارت مهندسی شرکت فنی و مکانیک خاک، با تاکید بر اهمیت راهبردی قیر در آسفالت، از اجرای پایش مستمر این محصول با روش‌های نوین و استاندارد در طرح‌های عمرانی خبر داد.

فرهاد احمدنیادر مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است که نقش بسزایی در عملکرد و عمر مفید روسازی آسفالتی دارد، گفت: «ضروری است قیر مورد مصرف در طرح های راهسازی، چه در مقاطع تولید و چه در شرکت قیرساز، به طور مرتب و موثر مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.»

معاون فنی و نظارت مهندسی شرکت فنی و مکانیک خاک در خصوص روش‌های ارزیابی قیر اظهار داشت: «در دنیا دو روش برای ارزیابی و پایش قیرهای مورد مصرف وجود دارد: یک روش سنتی مبتنی بر درجه نفوذ، و دیگری روش مبتنی بر ارزیابی عملکرد (روش پی‌جی).»

احمدنیا با اعلام آمادگی شرکت فنی و مکانیک خاک برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در سراسر کشور، افزود: «در حال حاضر تمام مراکز استانی مجهز به تجهیزات لازم برای روش‌های رایج هستند. همچنین، ۶ مرکز استانی به تجهیزات روش رده‌بندی بر مبنای عملکرد (PG) مجهز شده‌اند و تا یک ماه آینده، ۳ مرکز دیگر نیز تجهیز خواهند شد.

وی تاکید کرد: با تکمیل این روند، آمادگی کامل برای ارائه خدمات ارزیابی و پایش مستمر قیرها در کل کشور، به‌ویژه در پروژه‌های روکش آسفالتی، فراهم می‌شود.معاون فنی شرکت فنی و مکانیک خاک یادآور شد که قیرها باید طبق نظام فنی و اجرایی کشور، هم در مرحله طرح اختلاط آزمایشگاهی و هم به صورت مستمر حین مصرف، پایش شوند.

وی از دستگاه‌های نظارت خواست تا نتایج این پایش‌ها را در اختیار مهندسین مشاور قرار دهند تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود.احمدنیا با اشاره به یک چالش رایج در پروژه‌ها، گفت: اگرچه فرایند ارزیابی قیرها عمدتاً در مرحله ارائه طرح اختلاط آسفالت انجام می‌شود، اما در مواردی پایش‌های دوره‌ای حین اجرا که مطابق با آیین‌نامه‌ها ضروری است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی هشدار داد: این غفلت ممکن است منجر به ورود قیرهای تقلبی به کارگاه‌ها یا استفاده از دمای نامناسب در حین گرم کردن شود که هر دو به کیفیت آسفالت آسیب می‌زنند. از این حیث، توصیه می‌شود دستگاه‌های نظارت و مهندسین مشاور، علاوه بر ابتدای کار، به ازای هر دو هزار تن قیری که وارد کارگاه می‌شود، آن را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.

معاون فنی و نظارت مهندسی شرکت فنی و مکانیک خاک در پایان با اشاره به کیفیت مطلوب نفت خام ایران که بر استاندارد قیر تولیدی (وکیوم باتوم) تاثیرگذار است، گفت:با توجه به تجهیزات موجود در شرکت‌های قیرساز، ادوات حمل و نقل و دانش فنی بالایی که در این حوزه وجود دارد، این استعداد وجود دارد که در داخل کشور قیرهای مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی تولید شود.

احمدنیا در خصوص تولید سالانه قیر کشور اعلام کرد: در حال حاضر سالانه ۶ میلیون تن قیر تولید می‌شود که حدود ۲ میلیون تن آن صرف پروژه‌های ساخت راه، معابر و راه‌های اصلی و فرعی می‌شود و مابقی آن صادر می‌گردد.