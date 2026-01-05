پخش زنده
فرمانده انتظامی کرمان گفت: در اجرای مرحلهای دیگر از طرح ارتقاء امنیت محله محور ۷ سارق دستگیر و ۱۳ مورد سرقت کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در اجرای مرحلهای دیگر از طرح ارتقاء امنیت محله محور در حوزه استحفاظی کلانتریهای ۱۳، ۱۷ و ۲۲ شهر کرمان، ۷ سارق دستگیر، ۱۳ مورد سرقت کشف شد.
سرهنگ "نجفی" افزود: توقیف ۱۲ دستگاه خودرو دارای دستور قضایی، کشف هزار لیتر سوخت قاچاق، دستگیری ۲۱ نفر متهم تحت تعقیب قضایی نیز از دیگر دستاوردهای این طرح بود.