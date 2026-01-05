پخش زنده
امروز: -
برنامه طبیعتگردی هیئت کوهنوردی شهرستان بافق با استقبال گسترده خانوادهها و علاقهمندان به طبیعت برگزار شد و شرکتکنندگان با پیادهروی ۶ کیلومتری به سمت چشمه حسین، ساعاتی را در طبیعت بکر منطقه سپری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، برنامه طبیعتگردی هیئت کوهنوردی شهرستان بافق با استقبال گسترده خانوادهها و علاقهمندان به طبیعت برگزار شد و شرکتکنندگان با پیادهروی ۶ کیلومتری به سمت چشمه حسین، ساعاتی را در طبیعت بکر منطقه سپری کردند.
در این برنامه که با هدف ترویج نشاط اجتماعی و استفاده صحیح از ظرفیتهای طبیعی برگزار شد، طبیعتگردان پس از طی حدود ۶ کیلومتر مسیر پیادهروی، به چشمه حسین رسیدند و در فضای طبیعی منطقه مستقر شدند.
تفکری رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان بافق، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامهها گفت: اجرای برنامههای طبیعتگردی در کنار کوهپیمایی، در راستای تقویت روحیه شهروندان و افزایش نشاط اجتماعی انجام میشود و شرکتکنندگان علاوه بر بهرهمندی از طبیعت، بهعنوان همیاران محیط زیست نقش مؤثری در حفظ و صیانت از منابع طبیعی ایفا میکنند.
وی افزود: استفاده درست از ظرفیتهای طبیعی اطراف شهرستان، ضمن ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان، موجب افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از محیط زیست میشود.
رضایی رئیس کمیته کوهپیمایی و طبیعتگردی هیئت کوهنوردی شهرستان بافق نیز با بیان اینکه این کمیته بهصورت هفتگی برنامههای طبیعتگردی برگزار میکند، گفت: این برنامهها معمولاً در روزهای پنجشنبه یا جمعه و بهصورت خانوادگی طراحی میشوند و مسیرها به گونهای انتخاب میشوند که همه اقشار جامعه امکان حضور در آن را داشته باشند.
وی با اشاره به استقبال شرکتکنندگان افزود: تعداد اعضای ثابت کمیته طبیعتگردی حدود ۴۰ نفر است، اما در برنامه اخیر پیادهروی به سمت چشمه حسین، ۶۶ نفر حضور داشتند که نشاندهنده استقبال خوب خانوادهها از این برنامههاست.
رضایی خاطرنشان کرد: طبیعتگردی در قالب پیادهروی، علاوه بر نقش مؤثر در سلامت قلب و عضلات، موجب افزایش شادابی، تحکیم روابط خانوادگی و ایجاد لحظاتی صمیمی برای شرکتکنندگان میشود؛ بهگونهای که در پایان مسیر، شرکتکنندگان با صرف صبحانه و نوشیدن چای آتشی، لحظاتی خاطرهانگیز را در دل طبیعت تجربه کردند.
وی در پایان از برنامهریزی برای بازدید از مناطق طبیعی سطح استان خبر داد و تأکید کرد: این برنامهها با رویکرد حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ طبیعتدوستی ادامه خواهد داشت.