به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با موافقت رئیس فدراسیون فوتبال ایران و حمایت استاندار کرمان، مقرر شد تا سهمیه لیگ برتر فوتبال ساحلی به مس رفسنجان اعطاء شود.

محمدعلی طالبی صبح دوشنبه ۱۵ دیماه در دیدارِ «مهدی تاج» رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران گفت: استان کرمان در زمینه علاقه‌مندی مردم و همچنین فعالیت باشگاه‌های فوتبال، چه در لیگ برتر و چه در سایر لیگ‌ها، در بخش‌های مردان و زنان، جایگاه قابل‌توجهی دارد.

وی افزود: در حوزه احداث نیز اقدامات قابل‌توجهی در استان در حال انجام است؛ هتل پنج‌ستاره سیرجان تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و در کرمان نیز چند پروژه در دست اجرا است.

وی همچنین از اعلام آمادگی برای میزبانی از مسابقات تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تا زمان آماده شدن ورزشگاه آزادی خبر داد.