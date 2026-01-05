پخش زنده
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش با انتشار پستی مداخله جویانه به تحولات ایران واکنش نشان داد و مدعی شد: اگر ایران با معترضان برخورد کند، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بعد از واکنش رئیسجمهور آمریکا ، دونالد ترامپ حالا یک بار دیگر در حمایت از جنگ داخلی در ایران موضعگیری کرد. مردم استان هم به واکنش ترامپ پاسخ کوبنده دادند.مردم اعتقاد داند که ترامپ فقط به دنبال منافع شخصی خود است و هرگز دلسوز مردم ایران نبوده و نیست.کسی که با تحریم، تهدید و فشار اقتصادی، معیشت مردم و بازار کشور را نشانه میگیرد، نمیتواند ادعای کمک یا اصلاح امور یک ملت را داشته باشد.