به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دو برادر کوهنورد تکابی بمنطور پاسداشت مقام مادر و پدر با صعود به ۳۱ قله در کشور پروژه ملی سیمرغ کوه‌های ایران را به اتمام رساندند.

علی صفری رییس هیئت کوهنوردی تکاب گفت: آقایان اکبر و جعفر میکائیلی ۲ برادر فرهنگی از شهرستان تکاب با صعود به ۳۱ قله در کشور پروژه ملی سیمرغ کوه‌های ایران را به اتمام رساندند.

صفری افزود: این دو کوهنورد تکابی کار خود را از سال ۱۴۰۰ و با صعود به کوه بلقیس در تکاب شروع و امسال با صعود به قله تفتان در استان سیستان و بلوچستان به کار خود پایان دادند.

وی گفت: صعود به قله‌های دماوندمازندران، سبلان اردبیل، بلقیس تکاب آذربایجان غربی، اورین آذربایجان غربی، کمال آش، شاهوار سمنان، گاو کشان گلستان، سماموس گیلان، خلنوتهران، شاه جهان خراسان شمالی، شیرباد خراسان رضوی، نایبند خراسان جنوبی، هزارکرمان، شیرکوه یزد، شاهان اصفهان، قاش مستان کهکیلویه و بویر احمد، کلونچین چهارمحال و بختیاری، کینو خوزستان، پراو کرمانشاه، کان صیفی ایلام، بیرمی بوشهر، تشگر هرمزگان، بل فارس، سیالان قزوین، برف انبارقم، دومیرمرکزی، یخچال همدان، شاه البرز البرز، سنبران لرستان، زلیخاکردستان و تفتان سیستان و بلوچستان از قله‌هایی است که این دو برادر تکابی به آنها صعود کرده‌اند.