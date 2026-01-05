سامانه ملی مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی با هدف ارتقاء سلامت روان و کاهش مشکلات اجتماعی به ساکنان و گردشگران کیش خدمات رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ سامانه ملی مشاوره روانشناختی و اجتماعی با نظارت سازمان بهزیستی کشور در کیش راه‌اندازی و درحال فعالیت است.

ارائه مشاوره رایگان روزانه به ساکنان و امکان دسترسی به خدمات تخصصی روانشناختی، خانوادگی و تربیتی از مهمترین اقدامات این سامانه در کیش است.

تسهیل دسترسی مردم به مشاوره‌های روانشناختی و اجتماعی از مهمترین اهداف راه اندازی خط مشاوره ۱۴۸۰ در کیش است.

کارشناسان روانشناس اداره بهزیستی کیش در حوزه مشاوره در زمینه مشکلات خانوادگی، اضطراب‌های اجتماعی، افسردگی، مسائل تربیتی و آموزش‌های پیشگیرانه خدمات مشاوره ارائه می‌کنند.

شماره تلفن ۱۴۸۰ مشاوره برای افرادی است که به دلایل مختلف قادر به دسترسی به خدمات درمانی و مشاوره‌ای را ندارند و به‌عنوان یک راه‌حل سریع و در دسترس استفاده می‌کنند.