استاندار فارس اعلام کرد : این استان با ۹۳ هزار واحد در حال ساخت، رتبه نخست کشور را در طرح نهضت ملی مسکن به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حسینعلی امیری در جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیسجمهور با حضور وبیناری با استانداران سایر مراکز برگزار شد گفت: همچنین فارس با تأمین ۱۴ هزار واحد زمین برای طرح جوانی جمعیت مقام نخست کشور را کسب کرده است
امیری در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو نیز در آن حضور داشتند، با اشاره به جایگاه ممتاز فارس در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن اعلام کرد : این استان با ۹۳ هزار واحد در حال ساخت، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در زمینه تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت، نیز با تأمین ۱۴ هزار واحد زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی، مقام اول کشور را کسب کرده است.
وی در خصوص موضوع مسکن محرومان اظهار داشت: تاکنون ۳۶۵۹ مورد واجد شرایط شناسایی شده که از این تعداد ۱۰۶۹ قرارداد منعقد و ۵۴۰ واحد نیز وارد مرحله ساخته شده است.
نماینده عالی دولت در استان یادآور شد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم بسیاری از پروژههای مسکن ملی در استان فاقد پروانه ساختمانی بودند و از این رو امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی برای آنها فراهم نبود، اما در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده و اتصال این پروژهها به تسهیلات شبکه بانکی ممکن شده است.
استاندار فارس به حل و فصل مشکلات مربوط به قراردادهایی با پیمانکاران فاقد صلاحیت اشاره کرد که پیشتر موجب نارضایتی شده بود و با پیگیریهای جدی این معضل رفع شده است.
امیری تصریح کرد: از آنجا که مبلغ تسهیلات با توجه به نرخ تورم کارگشا نیست، در این زمینه نیازمند افزایش نرخ تسهیلات و از سویی همکاری بیشتری از سوی برخی بانکها هستیم.