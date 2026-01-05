رعایت نکات بهداشتی و تزریق واکسن آنفولانزا همچنان ضروری

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به افزایش فصلی بیماری‌های تنفسی، اعلام کرد: همزمان با سرد شدن هوا، شیوع آنفولانزا در استان بوشهر همچنان بالاتر از حد استاندارد است و نیازمند رعایت جدی‌تر توصیه‌های بهداشتی از سوی شهروندان هستیم.