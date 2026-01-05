بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد مهدی خواجهئیان افزود: ویروس آنفولانزای امسال نسبت به سالهای گذشته دچار تغییرات ژنتیکی شده و قدرت بیماریزایی آن افزایش یافته است، به همین دلیل شدت علائم در برخی بیماران بیشتر مشاهده میشود.
وی با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون، افزود: اگرچه بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا معمولاً از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه است، اما تزریق واکسن تا پایان فصل زمستان نیز اثربخش بوده و حتی در شرایط فعلی، میتواند پس از حدود دو هفته ایمنی قابل قبولی ایجاد کند.
معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، گروههای پرخطر را شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران مبتلا به دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی و تنفسی، افراد دارای چاقی مفرط، بیماران تحت درمان با داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی، بیماران سرطانی و زنان باردار دانست و تأکید کرد: این افراد حتماً باید واکسن آنفولانزا را تزریق کنند.
دکتر خواجهئیان، شستن مرتب دستها با آب و صابون را یکی از سادهترین و مؤثرترین راههای پیشگیری عنوان کرد و گفت: این اقدام بهداشتی بهتنهایی میتواند ۷۰ تا ۸۰ درصد از انتقال بیماری جلوگیری کند، همچنین استفاده از ماسک در تجمعات و پرهیز از حضور غیرضروری در مکانهای شلوغ توصیه میشود.
وی با اشاره به نقش تهویه در کاهش انتقال ویروس، از مدیران مدارس و مجموعه آموزشوپرورش خواست با باز کردن دورهای در و پنجره کلاسها، شرایط تهویه مناسب را فراهم کنند، زیرا حضور حتی یک دانشآموز بیمار در کلاس میتواند موجب گسترش زنجیره انتقال شود.
معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بررسیهای آزمایشگاهی نشان میدهد شیوع آنفولانزا در میان بیماران بستری و سرپایی روندی کاهشی دارد، اما همچنان حدود دو برابر وضعیت استاندارد است و به همین دلیل رعایت شیوهنامههای بهداشتی ضروری است.
وی درباره علائم بیماری نیز یادآور شد: آنفولانزا بیشتر با علائم تنفسی بروز میکند، اما در برخی موارد میتواند علائم گوارشی نیز ایجاد کند که تشخیص نهایی بر عهده پزشک است.
دکترخواجهئیان درخصوص تغذیه گفت: پرهیز غذایی خاصی که بهطور قطعی مانع ابتلا به آنفولانزا شود وجود ندارد، اما تغذیه سالم، مصرف مایعات، میوهها و سبزیجات میتواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند.
وی بر لزوم همراهی همه مراکز آموزشی، فرهنگی و ورزشی با تصمیمات ستاد سلامت استان تأکید کرد و گفت: تعطیلیها با هدف کاهش زنجیره انتقال بیماری انجام میشود و همکاری همه بخشها در این زمینه نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.