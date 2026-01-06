پخش زنده
خبرگزاری فرانسه بامداد سهشنبه به نقل از شاهدان عینی و یک منبع نزدیک به دولت ونزوئلا از تیراندازی نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک مقام نزدیک به دولت اعلام کرد که اوضاع تحت کنترل است.
این منبع افزود، پهپادهای ناشناس بر فراز کاخ ریاست جمهوری «میرافلورس» در مرکز کاراکاس پرواز کردند و نیروهای امنیتی به سمت آنها شلیک کردند.
این حادثه ساعاتی پس از آن رخ داد که «دلسی رودریگز» در پارلمان به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که همزمان با سوگند رودریگز هزاران ونزوئلایی مقابل پارلمان تجمع کرده و خواستار آزادی نیکولاس مادورو شدند.
مادورو و همسرش بامداد شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در پی حمله هوایی آمریکا ربوده شده و برای محاکمه به آمریکا منتقل شدند. آنها دوشنبه در دادگاهی در آمریکا حاضر شدند و قاضی «آلوین هلرستین» با قرائت کیفرخواست، مادورو را به دست داشتن در نارکو-تروریسم متهم کرد.
مادورو ۶۳ ساله در دادگاه گفت: من بیگناهم. گناهی مرتکب نشدهام.
وی افزود که در خانهاش در کاراکاس دستگیر شده و خود را همچنان رئیس جمهور ونزوئلا میداند.
نمایندگان کشورهای مختلف در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتقاد از حمله نظامی دولت دونالد ترامپ به ونزوئلا، این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد دانستند و نسبت به پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی هشدار دادند.