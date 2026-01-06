نوشاد عالمیان و ندا شهسواری کاپیتان‌های تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران به همراه بنیامین فرجی و شیما صفایی جواز حضور در جام آسیا را به دست آوردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، چهار ملی پوش پینگ‌پنگ ایران موفق به کسب سهمیه رقابت‌های جام آسیا شدند و نمایندگان ایران در یکی از معتبرترین رقابت‌های قاره کهن هستند.

نوشاد عالمیان نفر اول ورزشکاران ایرانی در رده بندی جهانی و دارنده رده ۸۸ دنیا و بنیامین فرجی نفر دوم ورزشکاران ایرانی در رده ۱۴۵ دنیا به همراه ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان کشورمان و دارنده رده ۱۳۴ جهان به همراه شیما صفایی نفر ۱۶۷ برترین پینگ پنگ بازان دنیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های جام آسیا شدند و اسفندماه برای حضور در این مسابقات عازم چین خواهند شد.

در مجموع ٤٠٠ هزار دلار جایزه برای ورزشکاران حاضر در این مسابقات تعلق می‌گیرد.

مسابقات تنیس روی میز جام آسیا از ۱۳ تا ۱۷ اسفندماه با حضور برترین‌های پینگ پنگ قاره کهن در شهر هایکو چین برگزار خواهد شد.