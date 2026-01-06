پخش زنده
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود درباره طلب سعید مصطفیوند از باشگاه استقلال بجنورد را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی شکایت سعید مصطفیوند از باشگاه ورزشی استقلال بجنورد را بررسی و رای خود را به قرار زیر اعلام کرد:
با توجه به صورتجلسه تلفنی با مهرپور سرپرست تیم استقلال بجنورد از جانب کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به دادخواست نامبرده و عدم رد آن از جانب باشگاه حکم بر ذی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد، بنابراین باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ ذیل در حق خواهان میباشد:
درخصوص دادخواست سعید مصطفی ونددائر بر مطالبه وجه به میزان ۵۸۵ میلیون تومان
رأی صادره ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف میباشد.