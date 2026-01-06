روزهای دوم و سوم مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور جام اساتید والیبال با هشت دیدار پیگیری و صعود تیم‌های گلستان و ارومیه به مرحله نیمه‌نهایی قطعی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور از روز شنبه ۱۳ دیماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر با حضور ۹ تیم در دو گروه زیر آغاز شد:

گروه الف: آذربایجان غربی، تهران، گلستان و گیلان

گروه ب: توابع تهران، خراسان رضوی، همدان، فارس و آذربایجان شرقی

در روز‌های دوم و سوم این مسابقات هشت دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

توابع تهران ٢ – همدان صفر

تهران ٢ – گیلان یک

گلستان ٢ – آذربایجان غربی یک

فارس ٢ – آذربایجان شرقى یک

خراسان رضوى ٢ – فارس صفر

گلستان ۲ – گیلان صفر

آذربایجان غربی ۲ – تهران یک

توابع تهران ٢ – آذربایجان شرقى یک

بدین ترتیب در گروه یک این مسابقات تیم‌هاى گلستان و ارومیه به دور دوم راه یافتند و تیم‌هاى تهران و گیلان از دور مسابقات حذف شدند.

مسابقات گروه دوم نیز امروز به پایان می‌رسد تا دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی مشخص شوند.