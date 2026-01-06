پخش زنده
روزهای دوم و سوم مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور جام اساتید والیبال با هشت دیدار پیگیری و صعود تیمهای گلستان و ارومیه به مرحله نیمهنهایی قطعی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور از روز شنبه ۱۳ دیماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر با حضور ۹ تیم در دو گروه زیر آغاز شد:
گروه الف: آذربایجان غربی، تهران، گلستان و گیلان
گروه ب: توابع تهران، خراسان رضوی، همدان، فارس و آذربایجان شرقی
در روزهای دوم و سوم این مسابقات هشت دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
توابع تهران ٢ – همدان صفر
تهران ٢ – گیلان یک
گلستان ٢ – آذربایجان غربی یک
فارس ٢ – آذربایجان شرقى یک
خراسان رضوى ٢ – فارس صفر
گلستان ۲ – گیلان صفر
آذربایجان غربی ۲ – تهران یک
توابع تهران ٢ – آذربایجان شرقى یک
بدین ترتیب در گروه یک این مسابقات تیمهاى گلستان و ارومیه به دور دوم راه یافتند و تیمهاى تهران و گیلان از دور مسابقات حذف شدند.
مسابقات گروه دوم نیز امروز به پایان میرسد تا دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی مشخص شوند.