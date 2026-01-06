پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یک گفتمان ملی تبدیل شده است، گفت: در سایه راهبرد دولت چهاردهم و حمایت وزارت نیرو، استان تهران با صدور مجوز برای ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه پاک و اجرای طرحهای خورشیدی در منازل و مدارس، به پیشران تولید برق تجدیدپذیر کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، در آیین آغاز بهره برداری و عملیات اجرای نیروگاه تجدیدپذیر و طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی شامل بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات و آغاز عملیات اجرای ۷۱۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و شروع اجرای پروژههای بهینه سازی مصرف برق معادل ۱۰۰ مگاوات که با حضور علی آبادی، وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: با وجود همه پیچیدگیها و سختیها، دوران دشواری را پشت سر گذاشتیم و امروز شاهد شکلگیری یک گفتمان عمومی در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در سطح کشور هستیم که این مهم، حاصل راهبری دقیق دولت چهاردهم و مدیریت رئیسجمهور در این حوزه است.
وی افزود: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما امروز تنها در استان تهران برای بیش از ۱۲ هزار مگاوات مجوز صادر شده که نشاندهنده اعتماد مردم و سرمایهگذاران به راهبردهای دولت در حوزه انرژی است.
استاندار تهران با اشاره به مشارکت مردمی در این حوزه تصریح کرد: تاکنون ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت مردم استان نصب و در همین راستا، دو کمیته تخصصی «انرژی» و «تأمین زمین» در استانداری تهران تشکیل و بهصورت هفتگی و منظم جلسات اجرایی برگزار میکنند.
معتمدیان ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ هزار هکتار زمین در استان تهران شناسایی شده که قابلیت واگذاری برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را دارد و عملیات اجرایی احداث نیروگاههایی با ظرفیت ۱۵۵۰ مگاوات آغاز شده که پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از آنها سال آینده وارد مدار شود.
وی با تأکید بر تنوع پروژهها گفت: همزمان نیروگاههای کوچک، متوسط و بزرگمقیاس در استان در حال احداث است و بهویژه در جوار شهرکهای صنعتی، پروژههای مهمی برای کاهش ناترازی انرژی صنایع در دست اجراست که بخشی از آنها در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار تهران از اجرای بزرگترین پروژه تولید برق استان در شهرستان پاکدشت خبر داد و افزود: این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست و نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی خواهد داشت.
معتمدیان همچنین به برنامهریزی برای تأمین برق چاههای آب اشاره و عنوان کرد: ۲۸۰۰ حلقه چاه آب در قالب نیروگاههای تجمیعی در دستور کار قرار گرفته تا حتی المقدور از بروز مشکلات قطعی آب بهویژه در فصل تابستان جلوگیری شود.
مقام عالی دولت در استان تهران با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و آموزشی بیان کرد: نصب پنلهای خورشیدی به ظرفیت ۱۳۰ مگاوات از محل پشتبام منازل در استان تهران برنامهریزی شده و همچنین تا دهه فجر، ۱۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی مجهز میشود؛ در حالی که پیش از این، در کل استان تنها سه مدرسه دارای پنل خورشیدی بود.
استاندار تهران از آغاز مراحل اجرایی احداث نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در ملارد با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: تحویل زمین، تخصیص ارز و طی مراحل اداری این پروژه انجام شده و آثار آن از سال آینده بهصورت ملموس نمایان خواهد شد.
معتمدیان با اشاره به نقش این اقدامات در کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: توسعه انرژیهای پاک در راستای اجرای قانون هوای پاک، تأثیر مستقیمی بر کاهش آلایندگیها در استان تهران دارد؛ استانی که متأسفانه هر سال با چالش آلودگی هوا مواجه است.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه ملی پایتخت گفت: تهران بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک برق دارد و از همین رو توسعه زیرساختها، هوشمندسازی شبکه و مدیریت پایدار تولید و مصرف برق، ضرورتی اجتنابناپذیر است.