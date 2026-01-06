پخش زنده
سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال امید ایران در نشست خبری پیش از دیدارهای مرحله گروهی قهرمانی آسیا صحبت کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیدرضا روانخواه در نشست خبری پیش از مسابقات مرحله گروهی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا گفت: تیمهای قابل احترامی در گروه ما حضور دارند و اولین بازی ما مقابل تیم خوب و محترم کره جنوبی خواهد بود.
وی با تمجید از تیم امید ایران تصریح کرد: گروهی منسجم و هدفمند هستیم و تیم ما از بازیکنان بسیار باکیفیت و مستعدی تشکیل شده است. بازیکنان ما مصمم هستند نمایش باکیفیتی ارائه کنند و به موفقیت قابل توجهی برسند.
سرمربی تیم امید در مورد دیدار با کره جنوبی اظهار داشت: ممکن است عملکرد تیمها در این رده سنی، در هر مسابقه نسبت به بازی دیگر متفاوت باشد. کمتر تیمی در این رده سنی، روند فنی ثابتی داشته است. کره جنوبی همیشه قابل احترام و مدعی است؛ بهویژه در این تورنمنت. بیشتر روی برنامه تیمی، اعتماد به نفس و کیفیت خودمان حساب کردهایم.
محمد جواد حسیننژاد، کاپیتان تیم ایران نیز در این نشست خبری گفت: با هدف مشخصی وارد مسابقات شدهایم و گام به گام پیش میرویم. میخواهیم سه بازی مرحله گروهی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و بعد به مراحل نهایی فکر میکنیم.
وی در مورد حضور موفق ایران در دور مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا عنوان کرد: از مرحله قبلی با موفقیت عبور کردهایم و میدانیم شرایط تیمی و کیفیت بازیکنان ما چقدر خوب است. این شرایط میتواند به ما اعتماد به نفس بدهد و عیار تیم ایران را بالا ببرد.
۱۷ دی
ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۵، ورزشگاه الشباب ریاض
۲۰ دی
ایران - ازبکستان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ملک فیصل بن فهد ریاض
۲۳ دی
ایران - لبنان، ساعت ۱۵، ورزشگاه الشباب ریاض