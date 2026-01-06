پخش زنده
بازرس اتاق اصناف استان قم از کشف مقادیر بسیار زیادی برنج و روغن در یک انبار در پی گزارشهای مردمی خبر داد و گفت این واحد صنفی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حبیب عسگری در حین بازدید و مهر و موم این انبار گفت: طی گشت مشترک با تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و بر اساس گزارش مردمی مبنی بر انبار کردن مقادیر زیادی برنج و روغن، از این انبار بازدید به عمل آمد.
وی افزود: این اقدام در شرایطی انجام شد که در واحدهای صنفی با کمبود واقعی روغن مواجه هستیم.
بازرس اتاق اصناف قم تصریح کرد: در این بازرسی مقادیر زیادی برنج و روغن در داخل انبار کشف و ضبط شد که شامل بیش از ۱۹۰ تن برنج پاکستانی، ۵۰۰۰ حلب روغن ۱۶ کیلویی و بالغ بر ۱۰۰ هزار بطری روغن سرخکردنی است.
عسگری خطاب به شهروندان گفت: از همشهریان تقاضا داریم اگر به مورد مشکوکی برخوردند، از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آن را گزارش دهند.
وی تأکید کرد: بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت و جهاد کشاورزی همواره در حال رصد بازار هستند و با هرگونه اخلالگر و محتکر به طور جدی برخورد خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: برای این واحد صنفی پرونده تعزیراتی تشکیل و به دستور معاونت محترم قضایی تعزیرات حکومتی استان قم، به دلیل اخفا و احتکار کالا مهر و موم شد.