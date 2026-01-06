به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر چهارمین جشنواره تئاتر ملی روح‌الله با اشاره به اینکه فراخوان بخش نمایشنامه‌نویسی این دوره به دلیل شرایط جنگ ۱۲ روزه با تأخیر در مهرماه منتشر شد، گفت: در این فراخوان علاوه بر موضوعات اصلی امسال دو موضوع ویژه "۲۵ آبان، سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان" و "جنگ ۱۲ روزه" اضافه شده است.

جواد ایزددوست ادامه داد: در بخش نمایشنامه‌نویسی استاد حسین فدایی‌حسین نویسنده، کارگردان و پژوهشگر از قم، استاد افشاری‌اصل پژوهشگر و مدرس دانشگاه از تهران و امیر صفایی‌پور نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر از اصفهان، هیئت داوران را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه اختتامیه بخش نمایشنامه‌نویسی ۲۵ دی برگزار می‌شود، گفت: در این مراسم، فراخوان بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی برای اجرا در خرداد ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

ایزددوست گفت: نمایشنامه‌های برگزیده سه دوره قبلی جشنواره که با حمایت مؤسسه جمع‌آوری و تدوین شده، به شکل کتاب رونمایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش صحنه‌ای، نمایشنامه‌های منتخبی که ۲۵ دی‌ماه معرفی می‌شوند، به همت صاحبان اثر یا کارگردانان متقاضی تولید خواهند شد، ادامه داد: هر اثر حداقل ۱۰ اجرای عمومی در استان خود خواهد داشت و داوران به شکل حضوری به استان‌ها اعزام می‌شوند و آثار را ارزیابی می‌کنند.

مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره نیز با اشاره به اینکه از ۹۸ نمایشنامه رسیده از ۲۴ استان کشور، ۱۵ اثر برگزیده شده است، گفت: بیشترین آثار از اصفهان با ۲۴ اثر، تهران با ۲۲ اثر و خراسان رضوی با پنج اثر بوده است.

هوشنگ جمشیدیان افزود: در این دوره کارگاه آموزشی ویژه برگزیدگان ۱۰ تا ۱۲ دی در شهر خمین زادگاه امام (ره) برگزار شد تا نویسندگان با اندیشه‌ها و محیط زندگی امام آشناتر شوند و نویسندگان تا ۲۰ دی‌ماه فرصت دارند ایده‌های خود را بر اساس این کارگاه ارسال تا در بخش صحنه‌ای سال آینده شرکت کنند.

وی گفت: از سه دوره قبلی جشنواره حدود ۴۳۰ نمایشنامه در آرشیو موجود است که ۲۰ اثر برتر آنها به شکل کتاب چاپ شده و در روز اختتامیه به طور نمادین رونمایی خواهد شد تا در اختیار هنرمندان و علاقه‌مندان قرار گیرد.