واردات غیررسمی ۲۹۰ میلیون دلاری پارچه
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: کاهش واردات ماشینآلات، تداوم مشکلات تخصیص ارز و ورود گسترده پارچه از مسیرهای غیرگمرکی ضمن آسیب به تولید داخلی، درآمد دولت را کاهش داده است.
شجاعالدین امامی رئوف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای ارائهشده، در هشتماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات ماشینآلات و فناوریهای مرتبط با صنعت نساجی انجام شده بود، اما این رقم در هشتماهه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته که کمتر از انتظار فعالان صنعت است و روند نوسازی واحدهای تولیدی را با کندی مواجه کرده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: قرار بود از محل محدودیت واردات پارچه، صرفهجویی ارزی حاصل شود و این منابع برای تأمین مواد اولیه و واردات ماشینآلات مورد نیاز صنعت اختصاص یابد، اما در عمل در هر دو حوزه با مشکلات جدی ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه هستیم و این مسئله همچنان پابرجاست.
امامی رئوف با اشاره به واردات پارچه از مسیرهای غیررسمی افزود: متأسفانه در ماههای اخیر حدود ۲۹۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویههایی مانند ته لنجی و کولبری وارد کشور شده که آسیبهای قابل توجهی به صنعت نساجی و پوشاک وارد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه واردات پارچه جزو کالاهای ممنوعه نبوده و بهطور معمول از طریق گمرکات رسمی انجام میشود، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تعرفه گمرکی واردات پارچه حدود ۱۵ درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۰ درصد تعیین شده است، اما واردات از مسیرهای غیرگمرکی عملاً بدون پرداخت این حقوق و عوارض انجام میشود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: محاسبات نشان میدهد اگر این ۲۹۰ میلیون دلار پارچه از مسیر رسمی گمرکات وارد کشور میشد، حدود ۲۰ درصد آن، معادل نزدیک به ۵۵ میلیون دلار، میتوانست بهعنوان درآمد گمرکی و مالیاتی نصیب دولت شود؛ درآمدی که در شرایط فعلی محقق نشده است.
به گفته وی وضع تعرفههای گمرکی برای حمایت از تولید داخلی است و اگر واردات پارچه از مسیر رسمی انجام میشد، علاوه بر تأمین درآمد دولت، واحدهای تولیدی داخلی نیز از حمایت تعرفهای برخوردار میشدند؛ موضوعی که به دلیل گسترش واردات غیررسمی، عملاً از بین رفته و نیازمند تصمیمگیری فوری و هماهنگ دستگاههای مسئول است.