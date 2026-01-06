پاسخگویی صمت و اتاق اصناف به مشکلات اصناف و بازاریان رامسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره صمت شهرستان رامسر گفت: میز خدمت مشترک این اداره با اتاق اصناف سه شنبه‌های هر هفته در محل اتاق اصناف شهرستان رامسر برگزار و مشکلات صنوف و بازار بررسی و پاسخ داده می‌شود.

حسین حاجی کریم خانی افزود: نشستی امروز با مدیران اجرایی اتحادیه برگزارشد و دستورالعمل‌ها اطلاع رسانی گردید و همه باید تلاش نماییم تا مشکلات فعالان اقتصادی و بازار مرتفع گردد.

وی اظهار داشت: این میز خدمت با توجه به در پیش بودن سال جدید سه شنبه‌های هر هفته برگزار خواهد شد.

احمد معارفی رییس اتاق اصناف شهرستان رامسر نیز گفت: این شهرستان قطب گردشگری است و سالانه میزبان خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی است و بازاریان و اصناف در جهت خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران تلاش‌های زیادی دارند و باید توجه ویژه شود.

وی بیان کرد: حدود ۸۵۰۰ واحد صنفی و ۲۴ اتحادیه در این شهرستان فعالیت دارند.

او در ادامه تصریح کرد: این میز خدمت مشترک در جهت پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های بازاریان عزیز تا پایان سال سه شنبه‌های هرهفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل اتاق اصناف واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زهرا (س) تشکیل و صنوف و اتحادیه می‌توانند رو در رو و مستمر مشکلات خود را طرح نمایند.

وی اظهار داشت: انتظار ما آن است هراتحادیه با مدیر اجرایی ذیربط رصد روزانه قیمت را انجام و به اتاق اصناف اعلام نمایند.

شایان ذکر است در این میز خدمت فیلی و نوروز شمسیان کارشناسان اداره صمت، محمود لاریجانی مسول بسیج اصناف، حبیب ذبیحی مدیر بازرسی اتاق اصناف و مدیران اجرایی اتحادیه حضور داشتند.