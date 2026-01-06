چهارمین قهرمانی متوالی پیکان بندر دیر در لیگ والیبال ساحلی کشور + فیلم
هفته چهارم لیگ والیبال ساحلی کشور در گروه دوم به میزبانی باشگاه پارس جنوبی و در سواحل شهرستان عسلویه برگزار شد؛ رقابتهایی که با تداوم درخشش نماینده استان بوشهر پیکان دیر همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در دیدار نهایی، تیم پیکان بندر دیر با نمایش برتر، هماهنگی بالا و روحیه جنگندگی، کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفت و با پیروزی برابر پارس جنوبی عسلویه، برای چهارمین هفته متوالی عنوان قهرمانی لیگ والیبال ساحلی کشور شد.