به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، بررسی نتایج اجرای مصوبات کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه و ارزش افزوده، حاکی از کاهش محسوس تخلفات و جرائم پیامکی در سطح کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی، گفت: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضا برای دریافت خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزشافزوده پیامکی و اثرگذاری این ابزارها بر ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی و امنیتی زندگی آحاد جامعه، ضرورت ساماندهی این خدمات بهمنظور صیانت از حقوق کاربران، جلوگیری از ارسال پیامکهای ناخواسته و ممانعت از سوءاستفاده و کلاهبرداری، سبب شد سند «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزشافزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی» در بیست ویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشوربه تصویب برسدوبه دستگاههای متولی و دارای مسئولیت، ابلاغ شود و ذیل ماده ۲ سند یاد شده، تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت ۱۰ دستگاه حاکمیتی و تخصصی تمهید شده است.
وی افزود: این کارگروه از زمان تشکیل تا به امروز با برگزاری ۴۷ جلسه منظم، مصوبات و اقدامات متعددی را با هدف ساماندهی این حوزه تصویب و ابلاغ نموده است که از آن جمله میتوان اعطای مجوز به ۱۶ شرکت ارائهدهنده خدمات پیامک انبوه، ضوابط محتوایی پیامرسانی، تصویب مقررات ارسال پیامک در زمانهای غیرعادی و اضطراری، تصویب الزامات صیانت محتوایی خدمات پیامک انبوه در ایام انتخابات، تصویب مقررات اجرایی تامین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه، پیاده سازی سامانه برخط نظارت پس از انتشار، راه اندازی پرتال کارگروه و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی را برشمرد.
سیاح با تاکید بر این که از دیگر اهداف تصویب این سند، پایش و نظارت مؤثر بر محتوا و اعمال ممیزی محتوایی پیش از انتشار و پس از انتشار برای خدمات پیامک انبوه و ارزش افزوده با هدف پیشگیری از تخلفات بوده است، تاکید کرد: ایجاد امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه بر فرآیند ارسال پیامکها، فراهمسازی امکان فعالسازی یا غیرفعالسازی دریافت پیامکهای انبوه برای مشترکان، استفاده دستگاههای دولتی از سرویس Mask، ایجاد گروه اقدام فوری در پیامرسانهای اجتماعی برای رسیدگی سریع به تخلفات مرتبط و در نهایت راه اندازی پرتال (smsregulatory.farhang.gov.ir) جهت دریافت شکایات مرتبط از سوی شهروندان از جمله مهمترین اقداماتی است که با هدف کاهش کلاهبرداریها و جرائم مبتنی بر پیامک، انتشار محتوای مغایر با عفت و اخلاق عمومی و محتوای مخل امنیت و آسایش عمومی انجام گرفته و نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، کاهش مزاحمتهای پیامکی و ارتقای آرامش روانی مخاطبان داشته است.
به گفته دکتر سیاح، بررسی نتایج اجرای مصوبات کارگروه حاکی از کاهش محسوس تخلفات و جرائم پیامکی در سطح کشور است.
وی تصریح کرد: اجرای کامل این سیاستها، امکان واکنش سریع به تخلفات، یکپارچگی در نظارت و افزایش اثربخشی اجرای مصوبات را فراهم کرده و زمینهساز بهبود مستمر فضای پیامکی کشور خواهد بود و استمرار این روند و تکمیل اجرای مفاد سند در کنار جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاهها و آحاد جامعه به عنوان مخاطبین اصلی این اقدامات، میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق حکمرانی هوشمند فضای ارتباطی کشور ایفا کند.