مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: تسریع عملیات اجرایی، طرح‌های نهضت ملی مسکن با هدف تمرکز بر تکمیل و واگذاری سریع واحد‌ها پیگیری می‌شود چرا که شتاب‌گیری این طرح ملی نویدبخش تحقق وعده‌های مسکنی برای اقشار کم‌درآمد می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی که با حضور پیمانکاران این طرح‌ها برگزار شد، اظهار داشت: روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن به صورت شبانه روزی رصد می‌شوند تا دهه فجر امسال افتتاح‌های قابل توجهی را در این حوزه داشته باشیم.

وی با اشاره به افتتاح طرح‌های نهضت ملی مسکن در دهه فجر امسال بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن پیش بینی می‌شود طی دهه فجر امسال بیش از ۶ هزار واحد آماده بهره برداری شود.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به طرح‌های نهضت ملی مسکن رسالت و آزادی در ارومیه نیز، گفت: اجرای هر چه سریعتر این طرح‌ها نیز از مطالبات مردمی و از موارد مورد تاکید راه و شهرسازی است که باید پیمانکاران طرح در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.

آرامون افزود: ۲ طرح رسالت و آزادی حدود ۴۰۰ واحد هستند که باید تا دهه فجر امسال تمامی این واحد‌ها به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شوند.

وی ادامه داد: پیمانکاران طرح‌های نهضت ملی مسکن رسالت و آزادی با سرعت هر چه تمام کار‌های پایانی این واحد‌های مسکونی را به اتمام برسانند تا مشکلی در تحویل واحد‌ها وجود نداشته باشد و در این خصوص راه وشهرسازی نیز نظارت ویژه و مساعدت لازم را دارد.

وی افزود: شتاب‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه مسکن است و این طرح که با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی حمایتی برای اقشار مختلف جامعه (به ویژه کم‌درآمد) اجرا می‌شود، در ماه‌های اخیر با تزریق منابع مالی جدید، افزایش تسهیلات بانکی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، سرعت گرفته است.