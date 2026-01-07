پخش زنده
فرصت ارسال اثر به دومین دوره جشنواره استعدادیابی نوجوانان در اصفهان تا بیستم دی ماه اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: جشنواره «به سمت قله ۲» ویژه گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال، شامل بخشهای خوانندگی، بازیگری، گویندگی و اجرای صحنهای برگزار خواهد شد.
کمال حیدری افزود: این رویداد فرهنگیهنری با هدف شناسایی، هدایت و حمایت از توانمندیهای نوجوانان برگزار میشود و ویژه گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال طراحی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت نوجوانان به عنوان سرمایههای انسانی آینده شهر، افزود: جشنواره «به سمت قله ۲» با رویکردی تخصصی و آیندهنگر برنامهریزی شده تا فضایی مناسب برای بروز خلاقیت، افزایش اعتمادبهنفس و شکوفایی استعدادهای هنری نوجوانان فراهم شود.
حیدری محورهای این دوره را شامل بخشهای خوانندگی ویژه نوجوانان پسر، بازیگری، گویندگی و اجرای صحنهای ویژه نوجوانان دختر و پسر بیان کرد و افزود: آثار شرکتکنندگان را داوران متخصص و باتجربه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند داد.
وی تأکید کرد این جشنواره تنها یک رقابت هنری نیست و مسیر تربیتی و فرهنگی آن نوجوانان را برای حضور مؤثر و هدفمند در عرصههای فرهنگی و اجتماعی آماده میکند.
وی با تشریح نحوه شرکت در جشنواره گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب ویدئوی یکدقیقهای همراه با ذکر نام، نام خانوادگی و شماره تماس از طریق پیامرسان ایتا ارسال کنند.
حیدری خانوادهها را به همراهی و حمایت از نوجوانان دعوت کرد و یادآور شد: نقش خانوادهها در کشف و پرورش استعدادهای فرزندان کلیدی است و امید است با مشارکت گسترده نوجوانان، استعدادهای ارزشمند و اثرگذار در سطح شهر معرفی شوند.
وی در پایان اعلام کرد: آخرین مهلت ارسال آثار و ثبتنام تا بیستم دی ۱۴۰۴ است و جشنواره «به سمت قله ۲» به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در فرهنگسرای نوجوان برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر علاقهمندان میتوانند با شماره ۳۲۶۸۱۵۸۸ داخلی ۵۱۲ تماس بگیرند.