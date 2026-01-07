پخش زنده
بارش سنگین برف و باران که چند روزی است در کشورهای بالکان غربی آغاز شده است و هنوز نیز ادامه دارد، مشکلاتی را در تمام کشورهای این منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ رانش زمین، مسدود شدن جادهها، قطعی برق و آب، مشکل بسیاری از شهرهای کشورهای این منطقه است.
در کوزوو تصاویر هوایی نشان از وسعت سیلی دارد که بخشهایی از این کشور را فرا گرفته است.
سیل کوزوو تعداد زیادی از ساختمانهای مسکونی و تجاری و همچنین خودروها را به زیر آب برده است.
در بسیاری از مناطق کوزوو، هم به دلیل خرابیها و هم به عنوان یک اقدام احتیاطی به دلیل سیل، برق وجود ندارد.
در برخی از مناطق دیگر این کشور، شرکتهای آب پس از رسیدن سیل به مخازن و لولههای محلی، تحویل آب آشامیدنی را به حالت تعلیق درآوردند.
مردم محلی ادعا میکنند که سطح آب در برخی از محلهها تا دو متر رسیده است و بسیاری از ساکنان مجبور شدند با کمک قایق از خانههای خود خارج شوند.
بارش شدید باران در چند روز گذشته در مونتهنگرو نیز خسارات زیادی به بار آورده است به طوری که خانهها و جادهها دچار آبگرفتگی شده و بخشهایی از آسفالت بزرگراههای شمال این کشور فرو ریخته است.
در جنوب این کشور، طوفان شدیدی که باعث ایجاد امواج بلند شد، چهار واحد اقامتی در یک تفرجگاه را ویران کرد.
بارش برف در بیشتر مناطق صربستان مشکلاتی را به همراه داشته و در بسیاری از شهرداریها وضعیت اضطراری اعلام شده است و هشدارهایی مبنی بر بارش برف سنگین در طول ایام کریسمس نیز وجود دارد.
به دلیل حجم زیاد برف، هشدار نارنجی در برخی مناطق مانند بلگراد، پایتخت و غرب و جنوب غربی صربستان فعال شده است، در حالی که هشدار زرد در برخی مناطق دیگر برقرار است.
بسیاری از خانهها در صربستان نیز به دلیل بارندگی شدید بدون برق ماندند.
بارش برف در کرواسی در روزهای اخیر مشکلاتی را به ویژه در ترافیک ایجاد کرده است و پلیس زاگرب امروز به دلیل حجم زیاد برف مجبور به بستن برخی از جادههای مواصلاتی شد.
رسانههای کرواسی همچنین از افزایش تعداد بیماران دچار شکستگی به دلیل دمای پایین و بارندگی که باعث یخزدگی جادهها شده است، خبر میدهند.