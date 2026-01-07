افزایش نظارتها بر بازار همزمان با عرضه مستقیم اقلام اساسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به تشدید نظارتها و عرضه مستقیم کالاهای اساسی در استان گفت: تأمین ۱۷ قلم کالای اساسی برای شش ماه آینده انجام شده و بازار با کمبود مواجه نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در جلسه تنظیم بازار با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور اظهار داشت: برای شش ماه آینده تأمین ۱۷ قلم کالای اساسی پیشبینی شده و از نظر موجودی، بازار در وضعیت مناسبی قرار دارد، هرچند نظارت دقیق بر قیمتهای جدید ضروری است.
وی افزود: سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی یارانه پرداخت میشود و هدف دولت این است که این منابع بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه همزمانی اصلاحات اقتصادی با افزایش قیمت برخی اقلام، حساسیت بازار را افزایش داده است، اضافه کرد: در همین راستا ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا، فعالسازی روستا بازارها، حذف دلالان و واسطهها و تشدید نظارتها بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
میرزاد با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر در مناطق روستایی و مراکز پرجمعیت بیان کرد: ۱۷ قلم کالای اساسی باید در مراکز شهرستانها، بخشها و روستاهای بزرگ بهصورت مستقیم عرضه شود و دستگاههای اجرایی، اصناف و شهرداریها باید در این زمینه همکاری جدی داشته باشند.
معاون اقتصادی استاندار ایلام ضعف نظارت را از دغدغههای اصلی مردم در روزهای اخیر دانست و تصریح کرد: برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار تأثیر مستقیم در آرامش بازار دارد به همین دلیل گشتهای مشترک تشدید شده و سامانههای نظارتی ۱۲۴ تا ساعت ۲۲ و ۱۳۵ بهصورت شبانهروزی فعال هستند.
وی از توزیع گسترده کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و گفت: ۸۴ تن روغن، ۹۰ تن مرغ منجمد، ۴۵۰ تن برنج و ۱۲۶ تن شکر برای توزیع در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از این اقلام از فردا وارد بازار میشود.
میرزاد با اشاره به برنامهریزی برای جلوگیری از انحصار و احتکار عنوان کرد: تعداد عاملان توزیع افزایش یافته تا کالاها بهجای تجمیع، به دست مصرفکننده واقعی برسد.