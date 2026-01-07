با هدف حذف بروکراسی اداری و هوشمندسازی فرآیند اعطای تسهیلات، وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه جامع «کات» را به عنوان تنها درگاه واحد برای متقاضیان وام‌های اشتغال‌زایی و تولیدی معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامانه کات با آدرس kat.mefa.ir با هدف حذف مراجعات حضوری، شفافیت مالی ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است که تمامی بانک‌های عامل موظف شده‌اند به صورت برخط اطلاعات پرداخت تسهیلات را در این سامانه ثبت کنند تا از "پول‌پاشی" بدون هدف جلوگیری شود.

یکی از مشکلات اصلی گذشته این سامانه عدم شفافیت و کندی فرآیند پرداخت است، پیش از این تنها یک درگاه به نام 'کات' وجود داشت که فرآیند‌ها در آن شفاف نبود و مشخص نبود درخواست‌ها در چه مرحله‌ای هستند. اکنون سامانه جامع کات با داشبورد مدیریتی راه‌اندازی شده که امکان رصد شفاف منابع، درخواست‌ها و پرداخت‌ها را فراهم می‌کند.

به گفته مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، این داشبورد در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار میگیرد تا علاوه بر او و مسئولان ذیربط نمایندگان اعطای تسهیلات را بتوانند رصد کنند. در گام بعدی، فرآیند تأیید دستگاه‌های اجرایی نیز کاملاً برخط می‌شود.

رویکرد کلی وزارت اقتصاد، تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسریع پرداخت‌ها و افزایش شفافیت است چراکه تأمین اشتغال پایدار راهی برای کاهش وابستگی مردم به یارانه‌های دولتی است.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، هدف گذاری شده است تا فاصله زمانی فعلی بین درخواست و دریافت وام اشتغال از ۱۲۸ روز به ۴۵ روز کاهش یابد.

سامانه جامع «کات» به عنوان پیشران شفافیت و تحول در حمایت از تولید، میتواند نویدبخش دوران جدیدی در نظام تسهیلات‌دهی کشور باشد.