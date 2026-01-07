پخش زنده
وزارت کشور افغانستان از کشف و نابودی دو کارگاه تولید مواد مخدر در استانهای هلمند و فراه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت کشور افغانستان امروز در رشته پیامهایی اعلام کرد: نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات جداگانه در استانهای هلمند و فراه دو کارگاه تولید مواد مخدر را کشف و نابود کردند.
در این اعلامیه آمده است: همچنین، صدها کیلوگرم مواد شیمیایی پیش ساز مواد مخدر نیز در محل کارگاههای تولید مواد افیونی به دست نیروهای پلیس افتاد.
کشف و انهدام دو کارگاه تولید مواد مخدر در استانهای هلمند و فراه درحالی است که ملاهبت الله آخند زاده رهبر طالبان با صدور فرمانی بار دیگر بر ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان تاکید کرد و افزود: از این پس هیچ فردی در زمینهای خود خشخاش کشت نمیکند، اگر شخصی خشخاش کشت کرد، کشت وی از بین برده میشود و خودش با برخورد شرعی مواجه خواهد شد. همچنین در سراسر کشور استفاده، انتقال، فروش، تجارت، واردات و صادرات هر نوع مواد مخدر مانند: شراب، هروئین، شیشه، قرص «کا» حشیش و سایر مواد افیونی و کارخانههای تولید آن ممنوع است.
هرچند میزان تولید مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سالهای اشغال این کشور کاهش چشمگیری یافته است، اما نگرانیها از تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی همچنان ادامه دارد.