به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسن مجیدی در دومین جشنواره ملی فیلم ایثار شهر تبریز، موفق به کسب دیپلم افتخار شد و جایزه اثر سوم در بخش نماهنگ را با ارائه نماهنگ «قصه عاشقان» کسب کرد.

نماهنگ «قصه عاشقان» از تولیدات شعر و موسیقی شبکه جهان بین، با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، به طراحی و تهیه کنندگی حسن مجیدی، خوانندگی رضا صالحی، آهنگسازی مجتبی صادقی، شعر قاسم سلیمانی، بازیگری خانم شاکریان و آقایان امین کریمی و فرزاد مجیدی با کارگردانی و تصویربرداری سیدجمال میرجعفری به مدت ۳ دقیقه تهیه و ضبط شده است.