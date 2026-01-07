پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از توزیع ۸۳ تن برنج هندی تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرهمند آقایی گفت: این طرح در راستای حمایت از مصرف کنندگان، تنظیم بازار قیمت برنج و با هدف مقابله با گرانفروشی، احتکار و توزیع صحیح اقلام و کالاهای اساسی انجام شد.
او افزود: در ماههای آذر و دیدو مرحله توزیع برنج هندی به میزان ۵۰ تن صورت گرفته است که از این مقدار ۲۹ تن به مرکز شهر و ۲۱ تن به بخشهای کنارتخته و کمارج، خشت و بخش جره و بالاده اختصاص یافت.
آقایی بیان کرد: در مرحله سوم ۳۳ تن سهمیه برنج هندی اختصاص یافته است که با معرفی عاملان توزیع ۲۱ تن به مرکز شهر و ۱۲ تن هم به سایر بخشهای تابعه مذکور اختصاص مییابد.
او ادامه داد:این مقدار برنج با نظارت بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی، اداره صمت، اتاق اصناف و بسیج اصناف در اختیار شهروندان قرار گرفته است تا ضمن ایجاد تعادل در بازار از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون در پایان گفت: توزیع مستمر کالاهای اساسی و تشدید نظارت بر روند عرضه با همکاری دستگاههای مذکور و نظارت دادستان ادامه خواهد داشت تا دسترسی عادلانه مردم به اقلام ضروری تضمین شود.