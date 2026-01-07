رضا نیکوکار، شاعر کشورمان، درباره اتفاقات اخیر و سوء استفاده دشمنان از اعتراض ها و تبدیل آنها به اغتشاش، شعری سروده است.

دشمنان هستند در حال تلاش این روزها

تا بیفتد بر تن میهن خراش این روزها

این حرم هرگز‌ نمی افتد به دست اجنبی

جان من‌ ایران من! آسوده باش این روزها

فکر صید ماهی از آب گل آلودند باز

خیل نامردان،ببین! از هر قماش این روزها!

ای وطن این روزهای سخت هم خواهد گذشت

گرچه بر تو تنگ‌ گردیده معاش این روزها

"گیلک" و "کرد" و "بلوچ" و "فارس" و "ترک" و "عرب"

بیش از اینها متحد باشیم کاش این روزها

دست هامان را به دست هم دهیم ای کاش تا

نشنویم اخبار تلخ و دلخراش این روزها

اعتمادی نیست هرگز روبهان پست را

هست قلب عاشقان آماده باش این روزها

حرف حق را از زبان عشق باید بشنویم:

فرق دارد "اعتراض" و "اغتشاش" این روزها...